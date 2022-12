Disfruta de un viaje de VACACIONES sin que tu bolsillo sufra

Un buen viaje requiere planeación, pero si no cuentas con mucho dinero no te vendrían mal unos consejos para que la experiencia sea satisfactoria y no incurras en grandes gastos.

-Empacar lo necesario: de acuerdo al clima lleva ropa cómoda y versátil que puedas combinar para que no empaques todo el armario o prendas que después no vas a usar. Sin embargo, trata de llevar las cosas que necesitas como cepillo de dientes, cremas o accesorios para que no tengas que comprar en el lugar de destino. Trata de no exagerar en sus compras porque pagar exceso de equipaje no es una buena idea.

Publicidad

-Planea tu viaje con anticipación: un itinerario bien planeado te ayudará a no llegar a ciegas y a tener en mente los sitios a visitar. Pregunta a tus amigos que ya han ido a ese lugar qué cosas debes tener en cuenta, si vas a contratar un tour podrás decidir qué servicios piensas adquirir e incluso obtener precios más bajos en tiquetes.

Te puede interesar: Consejos de un experto para viajar BARATO por el mundo

-Reserva con tiempo: los mejores precios en hoteles, hostales y hasta alquiler de apartamentos o casas se obtienen reservando con varios meses de anticipación. También es buena idea que optes por viajar en temporada baja.

-Usa transporte público: no temas tomar un bus, bicicleta o cualquier otro medio que implique bajos costos. En muchos destinos turísticos los alquileres de vehículos son costosos y tomar el transporte público podría ser una buena solución. Además, podrás conocer más de la ciudad que visitas, su cultura y su gente.

Publicidad

-Ve a mercados locales: las artesanías, recuerdos de viaje o detalles para tus seres queridos los puedes encontrar en los mercados o mercadillos. También podrás probar las comidas típicas a bajos precios.

-Aprende a regatear: no tienes que pagar el precio que te den en un primer momento. No temas pedir descuentos porque ya los gastos del viaje son muchos y debes disminuirlos a toda costa. Saca tus habilidades de negociante y busca el menor precio.

Publicidad

-Usa las apps de soluciones: muchas aplicaciones te permitirán hacer un control de tus gastos en un viaje y hasta planearlo con detalle.

-Aprovecha sitios de entrada libre: museos, galerías y hasta presentaciones en lugares públicos pueden ser opciones de diversión y no tendrás que pagar por la entrada.

Publicidad