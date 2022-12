A través de su cuenta de Instagram Tatán Mejía ‘denunció’ que su libro, “Parceros”, fue pirateado.

En la foto aparece el motociclista en un puesto de libros confirmado el hecho.

Pero no todo quedó ahí. El esposo de la presentadora Maleja Restrepo les dejó un mensaje muy a su estilo.

“Cuando no sabes si reír o llorar. Ojalá se los piche un burro. Lo peor es que no me hizo descuento”, escribió Mejía.

