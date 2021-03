El Tino Asprilla fue víctima de robo al norte de Bogotá

A través de un video en sus redes sociales, el Tino Asprilla denunció que fue víctima de robo al norte de Bogotá .

Mientras salió de su camioneta a sacar dinero, los delincuentes rompieron el vidrio del vehículo para robarle sus pertenencias.

El ex deportista mostró mediante algunas historias de Instagram cómo quedó su carro luego de que los ladrones le rompieran el vidrio trasero.

“Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás”, reveló en el video.

“Vea como quedó esto... Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me había roto el vidrio. Miré y me había robado el bolso”, concluyó.

El Tino deja en evidencia otro capítulo más de la inseguridad que azota a Bogotá.

