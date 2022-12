Escorpión: Hazte desear, pero sin llegar a parecer inaccesible.

En determinados momentos es bueno hacerse el difícil o poco accesible y verás cómo te sentirás más deseado. Ya has demostrado lo suficiente así que deja que te seduzcan a ti también. Juega un poco con esa persona, hazle ver que si no se pone las pilas te podría perder. Ponte tu mejor pinta, aplica mucha loción y todo lo que sea necesario para que no se resista y se te lance a ti.

Posición recomendada:

Reverse cowgirl: Él se acuesta boca arriba en la cama, ella se sienta sobre él, dando la espalda a su rostro, como mirando a los pies de él.

Fecha: Del 22 de octubre al 21 de noviembre

Elemento: Agua