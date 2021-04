“A mí también me pasó”: Lina Tejeiro reveló que un taxista le mostró los genitales

Lina Tejeiro se solidarizó con la mujer que hizo un video para denunciar a un joven que le había mostrado los genitales en un bus. La actriz aprovechó la escena para confesar que también fue víctima de acoso por parte de un taxista y de un celador.

A través de historias en Instagram , la actriz posteó dicho video y cuestionó hasta qué punto iba a llegar la gente para creer en este tipo de cosas y brindar apoyo.

“Un depravado, enfermo mostrando su p… en un transporte público y lo peor es que nadie hace nada, nadie reacciona, a nadie le importa”, escribió Lina .

“Por eso me solidarizo, y por eso no pongo en duda lo que la mujer dice, porque tristemente much@s me están diciendo que no se ve el p.., que es mentira. (¿acaso no ven cómo se sube la cremallera? Cómo se nota que no saben qué es vivir eso)”, agregó.

Asimismo, aprovechó para confesarles a los colombianos que ella también fue víctima de acoso por parte de un taxista y un celador.

“A mí también me pasó en algún momento de mi vida, un taxista me mostró su p… y cerca del colegio donde estudié un celador me mostró su p…”, agregó.

Además, expresó lo terrible que es nacer y vivir como mujer en una sociedad que aparentemente es indiferente ante este tipo de problemas.

“Me duele pensar que tener hijas es vivir con el temor que las van a drogar, que las van a violar, que las van a acosar, que las van a matar y NADIE HARÁ NADA”, puntualizó.