“A otro perro con ese hueso”, Mateo Carvajal publicó foto de Melina y le dicen que la extraña

Mateo Carvajal y Melina Ramírez establecieron una de las relaciones más famosas hace algún tiempo.

Juntos se habían conocido en el ‘Desafiò’ 2017 cuando Mateo resultó ganador y Melina había conquistado los corazones de miles de colombanos con su belleza.

Luego de dos años la relación no prosperó y de aquel amor lo único que quedó fue el tierno Salvador, hijo de ambos. Afortunadamente, según algunas declaraciones de ambos, quedaron en buenos términos y terminaron siendo amigos.

No obstante, Mateo causó intriga en Instagram tras responder algunas preguntas que le hicieron sus seguidores.

Resulta que le preguntaron cual experiencia de su vida le gustaría volver a repetir y su respuesta fue una fotografía con su expareja montando bicicleta.

Luego se pronunció diciendo: “Les quiero aclarar algo de mis historias de ayer para que no se forme un mal entendido o una bola de chismes o comentarios. Cuando me preguntaron acerca de que experiencia de mi vida me gustaría volver a repetir yo hacía referencia al Desafío”.

Muchos se atreven a decir que el paisa extraña a la presentadora y estos fueron los comentarios que le realizaron.

“¿Y por qué no subió una foto en competición?”, “A otro perro con ese hueso”, “Hubiese colocado otra foto”, “Que lo diga más serio para creerle”, fueron algunos.