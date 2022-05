Abuela de Christian Nodal se cansa de los chismes y arremete contra la familia de Belinda

Desde que Christian Nodal y Belinda se separaron, han estado en boca de miles de personas debido a algunos rumores que han surgido sobre los motivos de la separación de la pareja.

A raíz de tanta habladuría, la abuela del cantante mexicano se cansó y decidió hablar para hacer respetar a Nodal de las personas que lo llamaron 'naco'.

La mujer escribió un mensaje que fue publicado en las redes sociales y allí dice: "y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojos azules y tez blanca. Señoras están equivocadas, hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras, que en mi tierra se les llama p***s a quien va de hombre en hombre. Ah perdón, se me olvidaba que es blanca con ojos azules, perdón disculpen ustedes".

Recordemos que hace algunos días, el cantante de música regional mexicana, compartió en sus redes un chat con su exnovia Belinda, en la que habría revelado la verdadera razón de la ruptura.

En la imagen se leía que Belinda le pedía algo de dinero para poder arreglarse los dientes. Luego más adelante escribió: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo".

