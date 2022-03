Aida Victoria Merlano dejó poco a la imaginación, al mover sus enormes melones con diminuto brasier

Aida Victoria Merlano es una de las mujeres que genera más odios y amores en la farándula colombiana y es una usuaria muy activa en sus redes sociales en las que comparte todos los días diferentes contenidos con sus seguidores.

La joven ha dejado muy claro en varias oportunidades que poco le importa lo que le digan o la critiquen, por ese motivo hace poco compartió con sus fans un talento que tenía oculto, pero que a muchos los dejó 'chorreando baba'.

En su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de 2 millones de personas, la creadora de contenidos compartió en sus historias, un corto video en el que se deja ver que está en un baño, y desde ese lugar le responde las preguntas a sus fans.

Uno de ellos le dijo que quería conocer algún talento oculto, por lo que Aida Victoria Merlano no lo dudó y usando un pequeño brasier negro, comienza a mover sus melones de lado a lado. Junto a su filmación, ella escribió: "Cuando me dicen que no tengo talento", y luego suelta una carcajada.

De esta manera, la creadora de contenidos deja claro que tiene muchos talentos ocultos que poco a poco ira mostrando por medio de las redes sociales.

Su filmación se viralizó y ya tiene miles de me gusta y algunos comentarios de los usuarios de las redes: "Y están bien formaditos!!", "Ser cusca ese es su talento", "Salió la novia a ganar Pantalla como siempre, pero que mal gusto el de esta niña", y algunos más.