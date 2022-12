Aida Victoria Merlano le habría confesado a Westcol que extraña el miembro de Yeferson Cossio

Hace algunos días se dio a conocer que al parecer la relación de Aida Victoria Merlano y Westcol habría llegado a su fin, todo esto luego de que la joven hablara en sus redes sobre su relación con el streamer pues dijo: "Este mocoso dijo en un streaming que nosotros no somos novios, sino que solo nos estamos conociendo. ¿Qué le pasa a estos muchachitos de estas edades? Ya yo te conozco el huev*. Ahora, a ti te comen por debajo de cuerda un año y entonces ¿nos estamos conociendo?".

Ahora Westcol decidió romper su silenció y recordar durante una transmisión en vivo con uno de sus amigos que Aida le hizo un comentario algo incómodo mientras estaban haciendo el delicioso y es que parecer ser que ella no ha podido olvidar a Yeferson Cossio.

El streamer dijo entre risas pero con algo de incomodidad: "¿Las mujeres también por qué hacen esas cosas? Tienes que ignorar eso, o sea literalmente yo ayer estaba cu*$%#” con Aida y llega y me dice disque – Ay… cómo extraño el chimb* de Yeferson Cossio – Te lo juro, me la tiró así y yo normal, bro, yo lo ignoré yo dije… me encantan tus chistes".

El comentario del joven llamó bastante la atención y dio mucho de qué hablar pues hubo personas que criticaron a Aida por hacer ese tipo de comentarios a su nueva pareja y asimismo le reprocharon a Westcol por hablar de temas tan explícitos que deberían ser de total privacidad de la pareja.

"Qué boleta esta gente. Y la Aida pasó de lo interesante a lo más bajo", "Jajjajaja y ella todavía dice yo se el lugar que merezco 😂😂 si con ese man que habla feo de ella misma x Dios", "El que con niños se acuesta 💩💩 amanece!! 😂", "Aida sacará el vídeo reflexivo de 5 minutos, que al final dirá las mismas cosas, pero usando sinónimos", "Si extraña lo de Cossio es porque kikin lo tiene como el de la liendra 😂😂", son algunos de los comentarios.

