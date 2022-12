Luis Andrés Colmenares: así luce la tumba decorada con conmovedora petición especial para Navidad

Son más de 12 años lo que lleva la familia Colmenares Escobar llorando la pérdida del universitario de Los Andes Luis Andrés Colmenares , quien murió en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010, luego de salir de una fiesta de Halloween con compañeros de estudio, entre esos Laura Moreno y Jessy Quintero.

Desde aquel día la familia del joven inició una lucha legal asegurando que a Luis Andrés lo asesinaron en complicidad con las mujeres que lo acompañaban (Laura y Jessy) y otros universitarios; sin embargo, la investigación se ha alargado por más de una década en que la justicia, en tercera instancia (Corte Suprema de Justicia) no ha tomado un veredicto final frente al caso en el que un juez determinó que todo correspondió a una muerte accidental.

En medio del proceso judicial los familiares de 'Luigi', como le decían de cariño a Luis Andrés, no han logrado reponerse de esta pérdida; Pues especialmente sus padres, Oneida y Luis Alonso, tuvieron que comenzar a vivir con la profunda tristeza de la muerte de su hijo y con el eterno dolor de no volver a verlo en vida.

Don Luis Alonso es quien más activo permanece en redes sociales y a través de sus cuentas se ha encargado todos estos años de compartir con sus seguidores imágenes y recuerdos del joven universitario a quien además le deja conmovedores mensajes que en más de una ocasión han logrado conmover a los internautas que no dejan de dividir opiniones sobre cómo murió el estudiante de Los Andes.

Y precisamente para la época de Navidad el papá de Luis Andrés visitó su tumba y se la decoró con ocasión a estas fechas que despiertan grandes sentimientos en el mundo.

A través de sus cuentas en redes sociales dos Luis Alonso publicó un estremecedor video en el que mostró cómo quedó la tumba de su hijo para esta Navidad y recordó que esta era una fecha bastante apetecida por 'Luigi'.

“Tú sabes que no hay un día de mi vida que lo pase sin pensarte. Con el inicio de la Navidad resulta insuperable pensar en estas fechas, que eran de las más especiales para ti, porque todo en nuestras vidas giraba en torno a ti, organizando la novena y entregando regalos a muchos niños, que hoy de adultos también te siguen recordando", dice en principio el padre del joven.

En un momento más conmovedor el señor Luis Alonso lanza nuevamente la súplica que lleva haciéndole a su hijo hace meses: "Escápate y ven a abrazarme".

“Para estos días de Navidad y Año Nuevo se hace más evidente tu ausencia entre nosotros, y se apodera de mí la ansiedad; por eso te digo que busques la forma de escaparte de Dios para que nos hagas sentir tu presencia en estas fiestas”, expresa puntualmente Luis Alonso quien guarda la esperanza de algún día volver a ver y abrazar a su amado hijo.

El papá del fallecido universitario terminó su mensaje pidiéndole a Luis Andrés Colmenares: "Abrázame, acaríciame el alma, lléname el corazón porque es inevitable que me quiera salir cuando me pongo a pensar lo que sería de tu vida en estas fechas; pero eso lo hablaremos cuando nos volvamos a encontrar. De haber sabido, no te suelto el día que nos despedimos con el último abrazo que nunca olvido. Feliz Navidad en el cielo”.