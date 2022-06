Aida Victoria Merlano no se resistió y dio su opinión sobre la separación de Shakira y Piqué

La joven y reconocida creadora de contenido costeña Aida Victoria Merlano no solamente es muy atractiva, sino que su personalidad tiene un encanto especial que atrapa, y que además genera que muchas personas la admiren, pues para nadie es un secreto que en los últimos años se ha tenido que enfrentar a situaciones muy complicadas con respecto a su madre, que podrían generar que su comportamiento fuera otro. Pero bueno, esa es otra historia.

Lo cierto es que si hay alguien que no tiene prejuicios, ni mucho menos 'pelos en la lengua' para hablar de lo que se le pregunte, es la influenciadora quien en diferentes ocasiones ha expresado que no le gusta opinar de la vida de los demás, sin embargo en esta ocasión no se resistió y a través de sus redes sociales se refirió a uno de los temas más populares y controversiales que se han presentado en los medios la última semana: la inesperada y sorpresiva separación de la cantante barranquillera Shakira y el jugador de futbol español Gerard Piqué

Es así entonces como la creadora de contenido empezó diciendo: “A mí me da como pena opinar de la vida de los demás. Así que opinaré, pero muy apenada. ¿Qué pienso yo?, que ella debería seguir el ejemplo de Jennifer López. Claro, porque que es que no hay tusa que dure mil años ni huevo que no la cure”, acotó.

Paso siguiente explicó: “Resulta que ella termina con Álex Rodríguez y llora a moco tendido. Los paparazzis le hacen una foto y a la semana ya estaba con el Ben Affleck. Hágame el favor, una c*c% proyectada. Me encantó”, puntualizó Merlano quien suele caracterizarse por ser muy jocosa a la hora de hablar,