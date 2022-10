Alec Baldwin anuncia acuerdo con la familia de la mujer muerta en el set

El actor Alec Baldwin anunció el miércoles que logró un acuerdo civil con la familia de la mujer a la que le disparó fatalmente el año pasado en un set de filmación en Estados Unidos. En esta misma instancia, se dio a conocer que la que la producción del filme que estaban grabando en ese momento se retomará en el mes de enero.

El actor estadounidense sostenía una pistola Colt durante un ensayo de "Rust", un western que se filmaba en Nuevo México en octubre pasado, cuando disparó una bala real que mató a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película, de 42 años.

"Nos complace anunciar hoy el acuerdo del caso civil presentado en nombre de la familia" de Hutchins , dijo Baldwin en su cuenta oficial de Instagram.

"A lo largo de este difícil proceso, todo el mundo ha mantenido el deseo específico de hacer lo mejor para el hijo de Halyna. Agradecemos a todos los que contribuyeron a la solución de esta trágica y dolorosa situación”, agregó.

Cabe resaltar que los detalles del acuerdo en el que está incluida Rust Movie Productions, compañía que se creó para la producción de la película, no fueron revelados.

Recordemos que el día que los hechos se presentaron, a Baldwin, productor y protagonista de "Rust", le habían dicho que el arma era segura. Ante el accidente el actor dijo que no apretó el gatillo, no obstante el reporte emitido por el FBI determinó que el arma no pudo accionarse de otra forma.

