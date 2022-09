Amigo de Christian Nodal ofreció disculpas a Belinda por insultarla en medio de una fiesta

Hace unas semanas atrás el cantante de música regional mexicana Christian Nodal estuvo en la ciudad de Guadalajara, donde aprovechó para visitar a algunos de sus amigos. Uno de ellos, fue un señor identificado como “El Charro de Toluquilla”, quien es un cantante amateur, dueño de una cantina , en la que se reunió con Nodal para tomarse unas copas.

En medio de la emoción por volver a ver al joven cantante, el hombre grabó un video en el que se encuentra cantando junto al intérprete de 'Ya no somos y seremos', cuando de repente, el charro se soltó a decir "Chinga tu madre Belinda" ; una expresión que en México es ofensiva, por lo que el clip generó revuelo.

En diferentes medios de comunicación, el video fue noticia, y en redes sociales muchos internautas criticaron a Christian por no haber hecho nada al respecto, cuando el hombre se refirió a su exnovia.

De hecho hasta la misma Belinda se manifestó en un 'live' que realizó en Youtube, una usuaria identificada como 'Trending News by Monick'. Ahí, la artista, que cumplió 33 años el pasado mes de agosto, expresó su descontento con el comportamiento de 'El charro de Toluquilla'.

"Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyen este tipo de comportamientos misóginos :( "

Ante todo el revuelo que se generó, el amigo de Nodal, decidió hablar al respecto y de paso ofrecerle una disculpa a la intérprete de canciones como "Luz sin gravedad", "Muriendo lento", y "Vivir".

"Pido una disculpa a todas las mujeres porque es una mujer y yo vengo de una mujer. Yo soy incapaz de ofender a alguien y menos a una mujer... pido una disculpa para Belinda, todos sus fans, sus seguidores y todas las mujeres porque si estuvo mal, pero pues fue peda, no hay rencor”.

Así mismo agregró: “En la bohemia y en la peda no cuenta porque en realidad así somos en la bohemia. Yo no le tengo coraje a Belinda ni tengo por qué meterme, eso fue en la peda y si de verdad le tuviera coraje lo dijera aquí, pero no, no se enganchen”,

