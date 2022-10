Angela Aguilar y Manuel Medrano estarían enredados emocionalmente

Hay un dicho popular que dice que 'el amor está en el aire' y si éste es real, es muy posible que se encuentre cerca de México y Colombia pues corre el rumor de que la cantante Ángela Aguilar, hija menor del Pepe Aguilar, está saliendo con el cantante cartagenero Manuel Medrano.

Así lo reveló un recoocido programa internacional de chismes, llamado 'Chisme no like', el cual es presentado por un hombre llamado Javier Ceriani. Ahí, mostraron una foto que publicaron ambos artistas en su cuenta de Instagram, la cual sería la prueba de que entre Ángela y Manuel hay algo más que una amistad,

En dicha imagen, donde no se ve el rostro de ninguno de los artistas, se puede observar las piernas de Manuel Medrano, y sobre una de ellas, las mano de una mujer con uñas largas, que señalan son las de la señorita Aguilar, pues no tiene sentido que ella publicara en su perfil oficial de Instagram, algo que no tiene nada que ver con ella.

Además, dicen que 'el que nada debe, nada teme' y ambos artistas al ser conscientes que con dicha imagen estaban quedando en evidencia, decidieron borrarla, sin embargo en este programa lograron guardarlas.

Manuel quien tiene actualmente 34 años, es 15 años mayor que Ángela, quien por cierto cumplirá 20 este mes de octubre. Sin embargo, cabe resaltar que esta no es la primera vez que la joven se fija en un hombre mayor que ella pues recordemos que hace varios meses se supo que habría salido con Gussy La, cantautor de música regional mexicana.

Cortesía: Chisme no like

