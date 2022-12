“Así es que se responde”: aplauden a Elianis por defenderse de quienes critican sus "cejas peludas"

Recientemente, cada que Elianis Garrido publica una foto tipo selfie le llueven cientos de comentarios en los que la critican por sus cejas.

Aunque la actriz ha dejado claro que ha hecho caso omiso a ese tipo de mensajes, también le ha respondido a quienes “se preocupan” por su apariencia o look.

En una foto que publicó hace unos días, presumió su maquillaje, resaltando el labial rojo. Además, en el pie de foto escribió un texto dedicado a los que se dedican a hacerle comentarios negativos, especialmente por sus cejas, las cuales ha defendido a capa y espada.

“Al mundo es imposible tenerlo contento y, de hecho, personalmente y sin ánimo de polemizar, yo no vivo para complacer al mundo. Me preocupa estar bien de salud, estar tranquila, mejorar en aquello que sé que internamente debo mejorar, no que a los demás les guste mi cabello, o mi peso, o como me visto, o en este caso: mis cejas, porque a mí me encantan y a quien amo también”, escribió.

Pese a lo anterior, usuarias le volvieron a tocar el tema de sus cejas. Mensajes a los que la costeña respondió de manera creativa.

whatsapp_image_2020-06-09_at_2.40.25_pm_1.jpeg

