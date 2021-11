La cantante Karol G. fue tendencia este fin de semana debido al video en que se observa el momento de una dura caída que tuvo en pleno concierto en Miami.

Tal como se aprecia en uno de los videos grabados por un espectador, Karol G pierde el equilibrio debido a que el primer escalón era mucho más grande que los otros; esto provocó que cayera con gran fuerza y hasta diera un bote.

Finalmente, la artista es asistida por una de las bailarinas y, en el instante menos esperado, la 'Bichota' se recompone, pide excusas y continúa con su show, haciendo que todo el público la ovacione de manera eufórica.

Tras lo sucedido la artista se pronunció en sus redes sociales, en las que no ocultó el dolor físico que sentía tras el lamentable momento, y aunque intentó dar unas palabras de aliento, rompió en llanto.

"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla... Me duele todo. Pero nada, ¿Ustedes creen que yo después de haber llenado este Arena, por primera vez en mi vida...", expresó la cantante antes de conmoverse por completo.

Este domingo el accidente en el concierto volvió a ser tendencia luego de que la artista se pronunciara nuevamente y, mucho más calmada, mostrara las marcas (entre moretones y rasguños) que le dejaron en su cuerpo los golpes que recibió cuando rodó por las escaleras del escenario.

En un video, compartido con sus miles de seguidores, se observa a la intérprete de Tusa luciendo un vestido negro y descalza mientras, con una sonrisa, habla de lo sucedido y muestras los golpes.

En las imágenes se observan golpes en sus hombros, en el muslo, en sus rodillas, en su tobillo y en uno de sus pies.

Mientras es grabada, se escucha a un hombre decir: "La nena de Medellín está intacta y lista para romper en Puerto Rico". "Hoy se cae la casa en Puerto Rico”.