"Aunque yo no te agrade, te amo", el mensaje de Andrea Valdiri a su hermana tras la pelea

La bailarina Andrea Valdiri rompió al silencio y salió a hablar por primera vez de la pelea que tuvo con su hermana Shujam en casa de su mamá y en cuyo incidente salió herida de forma leve.

En un video Andrea recalcó que "ama a su hermana y que contará siempre con su apoyo". También con sus palabras dio a entrever que no hay una buena relación entre ellas.

Publicidad

"Mi hermana no he hablado con ella, pero quiero decirle por aquí que la amo con todo mi amor, con todo mi cariño. Aquí tienes mi apoyo, así no te agrade, así de pronto no gustes de mí o lo que sea, quiero decirte que te amo. La gente que habla de Dios no puede estar hablando de Dios y de pronto no estar bien con su familia o con sus hermanos", fueron algunas palabras de la linda barranquillera.

Te puede interesar: ¡Como Caín y Abel! Así fue la brutal pelea de Andrea Valdiri y su hermana mayor



Las declaraciones las dio Andrea Valdiri en un live que hizo en Instagram recientemente y recibió palabras de apoyo de sus seguidores.

Publicidad