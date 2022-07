Belinda se desahogó y calificó de "injusto" el trato que ha recibido de sus detractores

Luego de su inesperada ruptura con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, la bellísima actriz y cantante Belinda se mantuvo en silencio respecto a todo el escándalo que se generó, cuando su exnovio explotó y reveló el motivo por el cual su historia de amor, la cual muchos consideraban 'casi perfecta', había llegado a su fin.

No obstante, desde que la intérprete de canciones como 'Bella traición', 'Muriendo lento' y 'luz sin gravedad', se mudó a España para cumplir con sus compromisos laborales con Netflix, pues hace parte del elenco de la serie 'Bienvenidos a Edén', la cantante se ha abierto a hablar con los medios de comunicación, no sólo de su carrera sino también de asuntos relacionados con su vida personal.

La primera vez, se registró en la revista Vogue, donde la cantante declaró que en su última experiencia amorosa la había "cagado" porque no había sabido elegir. Refiriéndose claramente a su relación con Christian Nodal.

En esta ocasión, la cantante ha vuelto a desahogarse, y le contó a el periódico 'El país', que le parecía que sus detractores mexicanos habían sido muy duros con ella, al enterarse que su relación con Nodal no había tenido un final feliz como todos esperaban.

“Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, dijo 'Beli', quien además señaló que a su alrededor cuenta con muy pocas personas que la quieran de verdad.

“No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano”. puntualizó.