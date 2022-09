Belinda se reencontrará con un viejo amor a finales de septiembre

Luego de dar por terminada su relación con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, se conoció que la bellísima Belinda se reencontrará con uno de sus viejos amores a finales del mes de septiembre, pues ambos participarán de un reality de cocina, que se emitirá a través de la plataforma Netflix.

Se trata nada más y nada menos que del guapísimo cantante, y actor Christopher Uckermann, quien hizo parte del elenco de la exitosa novela mexicana 'Rebelde', y de la agrupación RBD.

La historía de amor entre Belinda y Christopher nació en el set de televisión cuando ellos eran tan sólo unos adolescentes. Ambos hacían parte del elenco de la novela infantil 'Aventuras en el tiempo' la cual era protagonizada por Belinda. En esa época 'Beli' tenía 14 años y 'Chris' tenía doce.

Durante una entrevista a un reconocido medio mexicano, la cantante dio a conocer que el actor, quien hace poco innaguró un café llamado 'Pájaro Bosque', había sido la persona a quien le dió su primer beso y con quien vivió su primera historia de amor, la cual terminó porque él "le cortó".

"De repente ya no quiere estar conmigo y me hace así (haciendo señas de unas tijeras) y le digo '¿Me cortaste?, ¿verdad?'", contó la española quien además reveló que se había sentido muy triste y había llorado. Además, relató que al otro día no quería ir a grabar la novela, pues no deseaba encontrarselo.

No obstante, parece que luego de casi 20 años, que se dio esa relación, las heridas han sanado, y hoy en día Beli y Chris se la llevan muy bien, aunque son pocas veces las que han coincidido en los mismos escenarios. Así que este reencuentro en el que participarán como jurados, será una nueva oportunidad para que se vuelvan a ver y recuerden aquellos tiempos.

