Camilo, emocionado en cumpleaños de Evaluna, dejó al descubierto llamativa característica de Índigo

Evaluna Montaner es si duda uno de los personajes más populares del mundo del espectáculo actual y de las redes sociales. Ser la hija de uno de los cantantes de baladas románticas más famosos y talentosos de Latinoamérica, y convertirse en la esposa del cantante colombiano Camilo Echeverry quien se ha convertido en todo un fenómeno de la industria musical, la han hecho exponerse muchísimo ante el mundo y por ende, una fecha como la de su cumpleaños es imposible que pase desapercibida.

Fue justamente un 7 de agosto del año 1997, cuando en Caracas, Venezuela , la señora Marlene Salomé Rodríguez dio a luz a la única mujer de la manada Montaner: Evaluna Mercedes Reglero, quien al igual que sus hermanos Mau & Ricky, desde muy pequeña mostró su afinidad con la música.

Sin embargo en diferentes entrevistas, su madre ha confesado que su sueño más grande no era ser una cantante famosa, sino casarse y ser madre joven. Anhelo que se le cumplió este año, exactamente en el mes de Abril cuando trajo al mundo a la pequeña Índigo, a quien aún no se le conoce el rostro pues tanto ella como su esposo Camilo, quieren que sea ella misma quien decida en unos años si quiere o no ser parte del mundo del espectáculo.

No obstante como motivo del cumpleaños de Evaluna, el intérprete de 'Millones', publicó una foto de su esposa junto a su hija, en la que se puede ver que a pocos meses de su nacimiento, Índigo ya goza de una abundante cabellera color negro.

En el post Camilo le dedicó unas emotivas palabras a su esposa, las cuales derritieron a todas sus seguidoras, pues les conmovió la manera en la que él suele referirse a ella.

