Carolina Cruz fue pillada bailando con misterioso hombre

La modelo y presentadora Carolina Cruz fue foco de noticia cuando reveló que su relación de más de diez años con el actor Lincoln Palomeque había llegado a su fin. Desde entonces los seguidores de la caleña han estado muy interesados en saber, si la empresaria se ha dado una nueva oportunidad en el amor, pues en varias ocasiones, cuando ha realizado la dinámica de preguntas de Instagram ha manifestado que le gustaría volverse a enamorar.

Sin embargo, sus publicaciones en dicha red social parecen indicar que se encuentra disfrutando de su soltería pues siempre se le ve compartiendo con sus amigas o sus hijos. No obstante, cabe señalar que el hecho que esté soltera y libre de compromisos no significa que necesariamente esté sola pues hace poco durante una entrevista que publicó la española Eva Rey en su canal de Youtube, Carolina declaró que "no hace mucho" había hecho el amor.

Desde entonces, la curiosidad por saber con quien está saliendo actualmente ha crecido, y ahora el reconocido programa de chismes del Canal Caracol 'La red' se ha encargado de aumentarla aún más, pues este fin de semana en su sección 'El fisgón', dieron a conocer un video en el que se puede ver a la presentadora de fiesta con un hombre que al parecer la besó mientras bailaban.

Hasta el momento la identidad del afortunado se desconoce, sin embargo muchos de los seguidores de la empresaria se han alegrado pues consideran que una mujer tan hermosa como ella merece toda la felicidad del mundo.

