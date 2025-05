Mamita que denunció a profesor de jardín, enfrenta ahora un nuevo drama: "Lo voy a hacer"

Margie no imaginó que levantar la voz por su hija la pondría en el centro de un torbellino aún más peligroso. Todo comenzó cuando su hija, de apenas tres años, empezó a mostrar cambios en su comportamiento.

Tras llevarla al hospital y activar los protocolos de protección del ICBF, lo que descubrió la dejó helada: su pequeña mencionaba situaciones que involucraban directamente a Freddy Arley Castellanos Velasco, docente del hogar infantil Canadá sede F, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

La denuncia de esta mamá fue la primera que encendió las alarmas, pero no fue la única. Al poco tiempo, dos familias más decidieron hablar.

Tres denuncias formales bastaron para que la Fiscalía actuara y enviara a la cárcel al hombre, quien llevaba casi una década trabajando con niños pequeños. Aunque en redes sociales se hablaba de al menos 12 presuntas víctimas, solo tres casos han sido presentados oficialmente ante la justicia.

Según el ente acusador, las pruebas periciales y psicológicas confirmaron un patrón que se habría repetido entre marzo y abril. El señalado utilizaba su rol como cuidado r para acercarse a los menores, llevarlos al baño —espacio sin cámaras— y simular juegos que terminaban afectando gravemente su integridad emocional y física. Las víctimas eran niños y niñas que no superaban los cuatro años.

Así fue como la niña le contó a su mamita lo que pasó en el jardín

Las amenazas no paran

Pero mientras la justicia avanza por un carril, Margie enfrenta otra pesadilla por su cuenta. Desde que hizo pública su denuncia en TikTok, comenzó a recibir amenazas. Mensajes intimidantes que, según ella, vendrían de personas que quieren “limpiar el buen nombre” del acusado.

“Están intentando dar un giro a todo esto. Me tratan de mala mamá, como si por levantarme y luchar por mis hijos eso fuera algo reprochable”, denunció en uno de sus videos. “Estoy amenazada, y no son advertencias vagas. Han sido muy claras, pero no me van a callar”, reveló.

Ella asegura que su prioridad son sus hijos, y que así tenga que mover cielo y tierra para que se haga justicia, lo va a hacer. Además, dejó claro que su trabajo no define quién es ni la descalifica para ser madre: “No vengo a buscar fama, ni a que me aplaudan. Yo salgo de mi trabajo, como cualquier persona, y llego a mi casa a ser mamá, una mamá que no se va a quedar callada”.

Margie también cuestionó fuertemente la reacción del jardín donde ocurrieron los hechos. Dijo que la coordinadora intentó minimizar la situación de su hija y que incluso llegó a considerar que el testimonio de la menor era confuso. “¿Cómo le van a decir eso a una mamá? Un niño de tres años no se inventa cosas así”, expresó.

