Carolina Cruz hace candente confesión sobre su vida amorosa: "Estoy enamoradísima"

Sin lugar a dudas, Carolina Cruz es una de las mujeres que despierta más suspiros y quien suele ser bastante activa por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que realiza todas las semanas la dinámica de preguntas y respuestas para solucionar algunas dudas de sus millones de seguidores.

Por ese motivo, hace poco decidió responder sobre si estaba saliendo con alguien, y en modo de sarcasmo, aseguró que tenía un chisme bastante grande.

Con un video en su cuenta personal, dijo: "Les tengo un chisme bomba. Estoy ennoviadisísima. Esa persona y yo tenemos una relación hace más de 10 años, pero apenas hasta este fin de semana decidimos hacerlo público”, afirmó y finalizó: “¿Les muestro quién es?".

Aunque Carolina Cruz no reveló de quien se trata, estaría hablando de su mejor amigo, Fabio Starita, con quien aparece muy seguido en las redes disfrutando de la vida.

¿"Ennoviadisísima"? Carolina Cruz dejó frío a más de uno 😱 pic.twitter.com/MAlVl5Ycca — Ana (@PuraCensura) November 21, 2022

Por otro lado, recordemos que hace poco Carolina Cruz contó cómo fue la primera cirugía de cabeza de su pequeño hijo Salvador, fruto del amor con quien fue su pareja por 10 años, Lincoln Palomeque.

En una historia de su Instagram escribió: "Hace un año exactamente a esta hora estabas en cirugía, la segunda de tu cabecita en menos de 3 meses. En esta foto acababas de llegar a la habitación, tan fuerte, tan poderoso, tan capaz que con solo mirarme, me has dado la FE, la FORTALEZA Y LA SABIDURÍA que nunca pensé tener".

Continuó: "Hoy, un año después, estás perfecto, sano, feliz, lleno de vida y con una energía única. Siempre te lo he dicho y te lo diré: Me SALVASTE… SALVADOR 🙌🏼❤️👩‍👦‍👦 Gracias DIOS por nunca soltarnos. P.D: el segundo video es de lo más tierno que he visto en mi vida, el haciéndose las nebulizaciones después de la cirugía jajajaja Te Amo Gordo!".

