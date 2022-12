Catherine Siachoque responde a mujer que le dice “vanidosa” por no tener hijos todavía

Catherine Siachoque y su esposo Miguel Varoni hicieron un live en Instagram para compartir con sus seguidores. Sin embargo, entre los mensajes y preguntas que les llegaron hubo una que no le gustó mucho a la actriz.

Según una usuaria de la red social, Catherine no ha tenido hijos porque, supuestamente, no quiere perder su figura. “Mejor póngase a trabajar y afane un muchachito, no tenga miedo de perder la figura, no seas tan vanidosa”, le escribió.

Ante esto, la actriz se detuvo un segundo para responder y con toda seguridad le dijo: “No es cierto, (…) toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría una cuestión física ni creo que nada por encima de mi familia”.

“Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios”, continua.

Al final dice a sus fans que no es cierto que ella no tenga hijos por cuidar la figura. Que incluso hay mamás que quedan más hermosas luego de tener hijos o que el cuerpo se puede ir por un problema diferente.

Por su parte, Miguel Varoni no dice nada al respecto y sigue saludando a otros participantes del live.

