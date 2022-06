Christian nodal reveló cual fue el error que cometió en su relación

En los últimos meses, el joven cantante de música regional mexicana Christian Nodal ha sido blanco de escándalos y por ende de noticias, debido el inesperado final de su relación con la cantante y actriz mexicana Belinda, quien el artista dijo en su momento que era "el amor de su vida"

Lo que parecía ser casi un cuento de hadas terminó siendo todo un martirio pues luego de rumores, especulaciones y señalamientos respecto al motivo que encerraba la ruptura, Nodal explotó y reveló que todo se había ido al piso por la constante presión que recibía, para que le aportara dinero a Belinda.

Su declaración generó que muchas personas lo apoyaran, pero también que lo juzgaran, pues varios internautas opinaron que no era de caballeros hacer lo que él había hecho. No obstante Nodal ha manifestado de diferentes maneras que terminar con Belinda no fue nada fácil, por lo tanto se encontraba muy enfocado en sanar varias heridas que esa historia de amor le dejaron.

Así mismo, la experiencia vivida le ha servido al cantante para reflexionar sobre varios errores que ha cometido, no sólo en su relación con Belinda sino también con sus anteriores parejas. Así se lo contó Nodal a una periodista mexicana llamada Mara Patricia Castañeda..

"Con mis novias me he equivocado muchas veces (...) Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande porque no he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala. Ahora sé que debo cuidarlo más y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo", expresó el cantante, quien últimamente fue captado con la rapera argentina Cazzu, a la que señalan como su nuevo amor.