¡Como conejos! La curiosa cláusula prematrimonial de Jennifer López a su novio Ben Affleck

Luego de que el pasado viernes, 8 de abril, Jennifer López anunciara su compromiso con el actor Ben Affleck, al parecer, se habrían filtrado curiosas peticiones de la cantante relacionadas con su 'apetito sexual'.

La cantante de origen puertorriqueño dijo que tenía una "historia muy emocionante y especial para compartir".

En el vídeo que compartió en su cuenta relató cómo Ben Affleck le pidió matrimonio estando ella desnuda en la bañera.

Sin embargo, recientemente se han filtrado algunos datos de su acuerdo matrimonial, concretamente una cláusula muy peculiar con la que se han comprometido a tener un mínimo de cuatro relaciones sexuales a la semana. Supuestamente, sería JLo la que habría impuesto esta obligación a su futuro marido.

Medios en Estados Unidos son los que han empezado a hablar de este acuerdo prematrimonial tan curioso. Aunque sorprendente para muchos, sería algo muy frecuente entre los famosos para tenerlo todo muy bien atado si al final el matrimonio sale mal y tienen que separarse.

Por ejemplo, el acuerdo prematriominal de Angelina Jolie establecía que ella se quedaría con la custodia de los hijos, sin discusión, si había infidelidad por parte de Pitt. También fue famoso el caso de Nicole Kidman, que cuando se casó con el músico Keith Urban acordaron 600.000 dólares para él por año de matrimonio en caso de que no recayese en las drogas.

Este acuerdo sería algo que sin duda habría pensado JLo tras el anterior fracaso con Affleck, pues vale la pena recordar que estuvieron comprometidos hace dos décadas. En consecuencia, la artista le habría incluido como condición que mantuviera con ella, al menos, cuatro relaciones sexuales a la semana.

Nadie ha hecho público que realmente haya sido idea de la artista. Pese a eso, sí que se filtró que JLo exigió lo mismo cuando se comprometieron por primera vez en 2002.

Fue entonces cuando el Sunday Mail informó que Jennifer Lopez y su prometido Ben Affleck se enfrentarían a una multa de 5 millones de dólares si alguno de ellos era infiel. También por entonces la artista marcaba cuál era la cantidad de sexo en al menos cuatro veces por semana, así como que podría tener tantos hijos como quisiera.

“¡Qué envidia! Yo no he podido hacer que mi novio me prometa ni una a la semana”, “Ah, ese era el guardadito: Jennifer no extrañaba a Ben, sino a su ‘amiguito", “Así es que toca, porque si no después empiezan a sacar excusas y pues no, una también tiene sus necesidades y así sea obligados, ellos tienen que cumplir”, son algunos de los comentarios en redes sociales tras la supuesta filtración de la cláusula.