¡Como Dios la trajo al mundo! Farina deja 'chorreando baba' a fans con sus espectaculares curvas

La cantante Farina suele ser muy activa en sus redes sociales en las que comparte a diario fotos y videos de su vida personal y de su aspecto laboral.

Hace poco, por medio de su cuenta personal en Instagram , en la que cuenta con más de 5 millones de seguidores, una foto que puso traviesos a sus fans.

Allí se puede ver a la joven posando totalmente desnuda usando en la parte de sus caderas algunas cadenas que le combinan muy bien con la tremenda cola que tiene.

En la parte superior ella está de espaldas y se tapa sus senos con sus brazos.

Junto a su posteo en el feed de Instagram Farina escribió: "Primero nos vamos de FIESTA y luego de 2 Mimosas toma tu BENDECIDO…🍑 LA NENA FINA.".

Como era de esperarse su posteo se viralizó ya ya cuenta con más de 198 mil me gusta y miles de comentarios como por ejemplo: "Rompiendo 🔥", "Fari por favor no me hagas dudar de mis preferencias sexuales 😢", "Te amo con locura! Qué chimba de música 🔥 Nadie tiene tu nivel y flow", "Farina existen niveles pero el tuyo habla con la verdad 🙌❤️🔥", "Wao mami pero que buena tú estás 🤤", y muchos más.

Recordemos que hace algunos días, la joven publicó un video que 'dejó chorreando baba' a sus seguidores ya que se le ve que está disfrutando de un día de sol en una piscina y allí deja ver su cola en primer plano mientras baila al ritmo de su canción 'Bendecido' junto a El Alfa.