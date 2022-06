Conmovedor mensaje de la mamá de Britney Spears, tras no ser invitada a la boda de su hija

La semana pasada se llevó a cabo la boda de la 'princesita del pop ' Britney Spears, con su novio el modelo y entrenador personal iraní Sam Asghari. El día para los novios empezó con un paseo en un lujoso Roll Royce, en el que tomaron champaña y se dirigieron a la la casa que 'Brit' tiene en California, donde por cierto se llevó a cabo la celebración de la unión de la pareja.

La lista de invitados estaba compuesta por tan sólo 60 invitados entre los cuales se encontraba la cantante Selena Gómez, la empresaria y modelo Paris Hilton, la actriz Drew Barrimore, y 'la reina del pop' Madonna, con quien Britney revivió la escena del 2003, en la que ambas paralizaron el mundo con un apasionado beso durante los premios MTV Video Music Awards.

Y aunque la artista trató que todo fuera lo más privado posible, con el pasar de los días se han ido conociendo muchísimos más detalles de lo que fue la tan esperada boda de la cantante de 'Toxic' , 'Stronger' y 'Oops! I did it again'. Como por ejemplo que su madre no asistió a la boda, al igual que sus dos hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, quienes son fruto del amor que un día existió entre Britney y Kevin Ferdeline.

No obstante, cabe resaltar que aunque la madre de la cantante no asistió, manifestó su sentir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que escribió:

“¡Tu boda es la boda 'soñada'! ¡Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y especial! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Te amo!”.

Con esto queda claro entonces que aunque entre la familia existen muchos líos legales que lograron separar a la 'princesita del pop' de su madre, esta no le guarda ningún rencor a su hija.

