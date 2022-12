"Corroncha", le dijo Ana del Castillo a mujer que la ofendió y ella le arrojó espuma

Ana del Castillo sigue dando de qué hablar por su desparpajo a la hora de enfrentarse a quienes la critican por su manera de ser y por sus declaraciones.

Recientemente la cantante vallenata se presentó en Riohacha y allí tuvo un altercado con una mujer que, al parecer, la ofendía desde el público y le arrojaba espuma.

Publicidad

Te puede interesar: "Bomba sexy del vallenato"", le dicen a Ana del Castillo por atrevido escote

Muy molesta Ana del Castillo le pidió calmarse.

"Cálmate, que me la tienes montada tú y estás gorfa y fea. Yo no me estoy quejando por nada, pero eres tú quien me la tiene adentro, ¡cálmate! Y ¡corroncha! Yo era corroncha, pero ya no. Tú sigues siendo", le dijo Ana del Castillo a la mujer.

De repente le lanzan espuma a la cantante quien está en tarima para continuar con su show. En ese momento, los guardias intentan intervenir.

Publicidad

🚨LUEGO DICEN QUE POR QUE ANA DEL CASTILLO ES VULGAR!



En una de las presentaciones de carnaval la Cantante vallenata Ana del castillo complacía a su público una asistente al espectáculo le arrojó espuma e insultandola como "CORROCHA" causando la reacción del artista. pic.twitter.com/mapTaHqp7V — EL INFORMATIVO (@Elinformativooo) February 22, 2020

Publicidad

Después de limpiarse un poco, Ana del Castillo siguió con su presentación.

Publicidad