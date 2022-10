Cristina Hurtado enamoró a su esposo luego de recibirlo en casa con sensual vestido rojo

Cristina Hurtado y Josse Nárvaez son una de las parejas más estables que hay en la farándula nacional y quienes muestran aspectos de su relación en las redes sociales, cautivando de esta manera a cientos de internautas.

Hace poco, la presentadora decidió hacerle una sorpresa a su pareja, pues durante varios días estuvieron alejados debido a temas laborales.

En la filmación Cristina dijo: "Resulta que hoy me dio por hacer algo especial, hoy dije vamos a hacerle algo especial a Josse... El fin de semana no estuvimos juntos porque el estuvo en Barranquilla con Juanjo y yo estuve en Medellín haciendo unas vuelticas, no compartimos casi...".

Luego, la empresaria comenzó a mostrar lo que había preparado y a dar algunos tips a aquellas personas que quisieran tener un momento especial con su pareja.

Comenzó mostrando una mesa decorada con velas y un vino. También puso algunas bombas en forma de corazón con la frase TE AMO.

Así mismo, Cristina mostró su pinta para la noche, pues ella eligió un vestido rojo y algo corto explicando que le encantaba ese color debido a que para ella representaba el amor.

Por otro lado, recordemos que hace poco Cristina Hurtado compartió en su redes el cuarto de su bebé que está dentro de su habitación.

Allí se pudo ver una decoración algo sencilla pero cautivadora pues en las paredes pintaron algunas montañas y a petición de sus hijos mayores y su esposo Josse, pusieron algunos globos y aviones.

Algo que le gusta a Cristina de esta habitación nueva, es que cuando su hijo Mateo está descansando, le entra el rayo del sol por una ventana grande que está frente a la cuna.

De esta manera la familia se va acomodando poco a poco y Mateo se va sintiendo a gusto en su nueva habitación creada con todo el amor del mundo.

