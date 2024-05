Profesionales vs. vendedores de tinto, ¿a quién le va mejor?

En las frías calles de Bogotá, el tinto es más que una bebida caliente, es una tradición,una forma de comenzar el día y una compañía en las largas jornadas. Para muchos bogotanos, detenerse en un puesto ambulante de tinto no es solo una cuestión de calentarse las manos, sino también una oportunidad para conversar, pasar el tiempo o acompañar su bebida con alguna otra cosa.

El youtuber Juan Martínez Blessing recientemente se aventuró por las calles de la capital colombiana para investigar cuánto ganan estos vendedores ambulantes en un día típico. Lo que descubrió fue una mezcla de esfuerzo, altibajos financieros y una dedicación admirable.

¿Cuánto gana una persona que vende tinto en las calles de Bogotá?

Una vendedora con siete años de experiencia en su puesto de tintos compartió su perspectiva. "De este puesto pago mi arriendo, mi comida, servicios, todo. A veces me va bien y a veces me va mal, pero no me quejo". Según ella, en un día bueno, puede ganar entre $100.000 y $120.000, pero la mayoría de este dinero se reinvierte en el negocio, dejándole apenas alrededor de $40.000.

Otra vendedora, quien recorre las calles a pie, reveló su estrategia para ganarse la vida. Con un termo, prepara 12 vasos de tinto. Carga dos de estos termos que vende a $1.000 cada vaso, mientras que la aromática la vende a $1.200 y el café 'perico' a $1.700. A lo largo del día, promedia ganancias de $80.000, que pueden disminuir a $50.000 en días más lentos.

Sin embargo, estas ganancias no son solo para ella. Esta segunda vendedora explicó que las ganancias de lunes a viernes son para su sustento personal, mientras que todas las del sábado se destinan a surtir su negocio.

"Lo más difícil de este trabajo es aguantar frío, a veces hace mucho sol, andar mucho (…) para conseguir un día bueno, hay que caminar ocho horas", dijo la señora vendedora de tintos.

Esta mirada del youtuber a la vida de los vendedores ambulantes de tinto en Bogotá revela no solo cuánto ganan en promedio en una jornada, sino que muestra también a que se enfrentan en su día a día, su perseverancia y dedicación para ganarse la vida dignamente.

En comparación, un recién egresado de carrera profesional podría estar ganando menos que un vendedor de tintos, ya que el salario mínimo diario no supera los 50 mil pesos con 8 horas laborales, cifra superada por la jornada del tintero.

Vale la pena mencionar que esto puede ser relativo, dependiendo de la perspectiva de cada persona y sus necesidades, ya sea vendedor de tintos o profesional.

