Cristina Hurtado quedó 'curada' de tener bebes

La bellísima presentadora Cristina Hurtado se encargó de dejarle muy claro a todos sus seguidores que no quiere más visitas de la cigüeña, pues al parecer con sus 3 hijos ya es más que suficiente.

Aunque por mucho tiempo la paisa junto a su pareja Josse Narvaez , estuvieron en busca de una niña, todo indica que el destino quería que fueran padres de sólo hombres, pues su último bebé, el cual ella guardaba la esperanza fuera niña, salió niño. Además según las declaraciones de la presentadora y modelo, todo indica que piensa 'cerrar la fábrica' definitivamente.

La presentadora y modelo suele ser muy activa en sus redes sociales , y esta vez a través de la dinámica de la caja de preguntas , que suele realizarse en Instagram , uno de sus seguidores se atrevió a preguntarle si volvería a tener otro bebé; a lo que la presentadora respondió de manera contundente y sin pensarlo dos veces.

"No, no, no ,no, no. No por Dios, ni de riesgos; o sea no. No tendría más hijos. Ya no tendría más hijos, ya sufiente" respondió Cristina a través de un video en el que se le observa al natural, usando cero maquillaje.

Cabe resaltar, que Cristina junto a su esposo, conforman una de las parejas más queridas y estables del mundo del espectáculo. La pareja se ha mantenido unida por casi veinte años, luego de que se cruzaran en un reality y decidieran construir una familia que hoy está constituida por sus tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo.