Daniela Álvarez y su emoción de volver a correr: "Soñaba con este momento"

Daniela Álvarez se ha convertido con el paso del tiempo en una mujer que inspira a los demás por su coraje y decisión para salir adelante luego de sufrir una isquemia y perder una de sus piernas.

La exreina ha compartido por medio de su cuenta personal en Instagram cómo ha sido su proceso de volver a caminar y aprender a usar su prótesis, lo cual lo ha logrado gracias al apoyo de sus familiares, en especial de su hermano Ricky Álvarez y sus amigos más cercanos.

Por ese motivo, Daniela quiso compartir su gran alegría con sus fans en las redes sociales al mostrar que volvió a correr después de un largo proceso de recuperación. Esto ocurrió durante la prueba de atletismo 'Corre mi tierra'.

La joven mostró un video con algunas partes de la carrera. En un principio Daniela se vio junto a su hermano en la partida y luego corriendo por la vía apoyada en algunas oportunidades en el brazo de Ricky.

Así mismo, la exreina mostró la alegría de sus familiares cuando la vieron llegar a la meta, tanto es así que se fundieron en un fuerte abrazo que conmovió los corazones de más de uno.

Junto a su posteo Daniela escribió un texto en el que abrió su corazón y dejó clara su emoción por volver a hacer deporte: "Soñaba con este momento, VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme pero mi prótesis hacía el trabajo de mis dos pies!... 🙏".

"Me dieron muchas ganas de llorar llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mi. Gracias hermanito @rickialvarezv por creer en mi siempre y motivarme en cada paso, una vez más llegamos a la meta JUNTOS! Gracias mami @_zandravasquez por alegrarte siempre el doble por mis logros, te amo tanto! Y a mis primas @makeupbyorieta @lauravasquezraad por esperarme en la meta con tanto amor para celebrar juntas!🥲", finalizó escribiendo Daniela Álvarez.

Varios famosos y seguidores no dudaron en dejarle mensajes de felicitaciones y orgullo por este logro: "amé verte en el camino !!!👏👏👏 felicitaciones Dany ! Demasiado inspiradora 👏🙌", "Tu eres simplemente.......INCREÍBLE ❤️", "Ay noooooo yo amo a tu hermano! (Bueno a ti también jejeje tu eres une mega campeona) pero es que definitivamente los hermanos es lo mejor que tenemos! 😍😍😍😍", "Se me llenaron los ojos de lágrimas, siempre demostrando fortaleza 👏❤️ mi admiración".

