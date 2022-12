"De esa mari%$ no voy a hablar": Epa Colombia reventó cuando le preguntaron por Alejandra Azcárate

Epa Colombia expresó lo que pensaba de Alejandra Azcárate , luego de que alguien le preguntara respecto a la presentadora, tras conocerse el lío judicial en el que está involucrado el avión de su esposo que fue incautado con varios kilos de cocaína.

De acuerdo con la empresaria, a pesar de que Azcárate la trató mal y la 'por debajeó', ella no le va a pagar con la misma moneda.

“Yo no voy a hablar nada. Ella una vez habló mal de mí y me ‘por debajeó’ cuando lo del TransMilenio . Yo no pienso pagar con la misma moneda. Cada quien hace con su vida un candelero. Normal”, dijo Daneidy.

Recordemos que hace un tiempo la presentadora le había dicho sin pelos en la lengua que ella era una vándala e incluso manifestó que solo era un ejemplo del figurín digital.

“No difundo el video de “Epa” porque no le cabe el Colombia. La Fiscalía debe tomar acción frente a esa vándala. ¿Ese es el ejemplo de un figurín digital? Que esto nos sirva para replantear el concepto de lo que es un influenciador”, expresó Alejandra a través de su cuenta de Twitter en el año 2019.

Tras la publicación, muchos felicitaron a Epa Colombia y hasta la aplaudieron, pues a pesar de las diferencias y su mala relación con la presentadora, prefirió quedarse callada.

“EPA que buena respuesta, eres muy inteligente y emprendedora, nada, no hay que darle importancia a lo que no es importante ahora”, dijeron.

Asimismo, aseguraron que la joven ha cambiado mucho hasta el punto de que ha madurado como persona, ya que no es la misma de antes y hasta resaltaron que ahora genera empleo a los colombianos.

“Le doy un aplauso de pie a esta muchacha, de barrio y sin estudio que entiende que cada quien hace con su vida lo que quiere y nadie está libre de pecado para criticar y dar palo como lo hacen con Azcarate y su familia. La verdad solamente la saben ellos y para juzgar está Dios”, agregaron.