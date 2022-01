“De lo que se perdió James”, dicen en redes tras sensual foto de Shannon de Lima

Varios usuarios en redes sociales no superan el distanciamiento que tomaron el futbolista James Rodríguez y la modelo venezolana Shannon de Lima , de quien se dice que tuvieron un fugaz romance hace unos años.

Y aunque cada uno tomó un rumbo sin dar mayores explicaciones a la opinión pública, los seguidores de cada uno no dejan de preguntarse cuáles fueron los motivos que llevaron a que esta pareja no prosperara en su relación.

La mayoría de internautas suele cuestionarse sobre si James puso sus ojos en otra mujer o si fue la modelo quien decidió darse otra oportunidad con alguien más.

En medio de la incertidumbre, cada uno de ellos ha seguido su vida y parte de los momentos los comparten con sus seguidores en sus redes sociales, en las que muchos aprovechan para recordar cómo estarían si siguieran juntos.

Unos de esos comentarios se dieron en una reciente publicación de Shannon en su cuenta de Instagram, en la que compartió una fotografía en traje de baño.

Se trata de una instantánea en la que aparece la venezolana en una playa de Miami, luciendo un pequeño bikini que dejó a la vista el tremendo cuerpazo que tiene.

En la imagen la modelo aparece de espalda, pero con su cara mirando la cámara mientras deja al descubierto la esbelta figura que conserva.

La publicación no fue ignorada por cientos de seguidores que no dudaron en darle me gusta e, incluso, mencionar al 10 de la Selección Colombia para recordarle “de lo que se perdió”.

Al admirar la belleza de la joven, muchos seguidores expresaron que “James debe estar arrepentido de no tenerla”.

Lo cierto es que tanto Shannon como James continúan una vida feliz y creciendo en cada una de sus profesiones.