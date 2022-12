¡De no creer! Madonna rechazó trabajar con David Guetta por su signo zodiacal

En una conversación con los youtubers Mcfly y Carlito, el DJ David Guetta reveló algunas anécdotas profesionales, una de ellas, que la cantante Madonna rechazó trabar con él por su signo zodiacal.

El francés aseguró que ‘la reina del pop’ lo contactó para realizar un trabajo musical juntos, se reunieron, hablaron de música y sobre algunas ideas para su colaboración. Sin embargo, ella le hizo una pregunta que terminó con la posibilidad de trabajar juntos.

“Ella me preguntó por mi signo zodiacal. Le respondí escorpión. De repente, hace una mueca y me dice: 'lamento que no podamos trabajar juntos, fue un placer conocerte. Adiós'", dijo Guetta.

Ante la anécdota, los youtubers quedaron anonadados y sin palabras, después, bromearon y cambiaron de tema.

Al parecer, Madonna cree firmemente en los signos zodiacales, tanto que, decidió no trabajar con uno de los DJs más importantes del mundo.