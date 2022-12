¡De nuevo al quirófano! Manuela Gómez se someterá a dos cirugías

Manuela Gómez reveló ante sus seguidores que nuevamente se someterá a dos cirugías.

Publicidad

Mediante algunas historias en Instagram, la Dj y empresaria respondió varias preguntas a sus seguidores.

Entre dichas inquietudes, una usuaria le cuestionó si en algún momento se hizo una cirugía en los senos a lo que Manuela respondió: “Me he hecho más o menos cuatro pexias, pero esta vez voy a cambiar de cirujano. Me voy a hacer la quinta pexia con él, vamos a ver cómo me va”

Publicidad

La pexia en términos científicos, es levantar los senos para darles mejor forma y aspecto.

Publicidad

Te puede interesar: 'El gato’ Baptista recordó el día que tuvo parálisis facial cuando era novio de Gaby Espino

Otra usuaria le preguntó por qué se ha realizado tantos retoques estéticos en esa parte del cuerpo y Manuela despejando su inquietud afirmó:

Publicidad

“Siempre me operan los senos y me quedan súper lindos, pero con el pasar del tiempo se me van cayendo al ombligo jajja y no me gusta, quiero volver a tenerlos bien”

Publicidad

Y no solo eso, la empresaria dijo que prontamente se iba a operar la cola

Publicidad

“También me voy a operar la nalga muy pronto”, expresó.