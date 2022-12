De rodillas, 'Epa Colombia' agradeció por su nuevo apartamento

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', está disfrutando de un sueño cumplido, tener su propio apartamento en una zona residencial de Bogotá.

En su última publicación aparece de rodillas agradeciendo por el regalo que le da la vida de tener su hogar.

(SIC) "Quiero contarles que hoy mi sueño se hace realidad, increíble ¿verdad?. No pude tener un buen estudio, tampoco una carrera profesional; Mamá y papá no tenían plata éramos de muy escasos recursos, pero me enseñaron a trabajar en el madrugón, si en el centro de Bogota, donde me convertí en una mujer luchadora, emprendedora, trabajadora, sin miedo al éxito; estas fueron mis bases de ser la empresaria que hoy en día soy. Nunca paren de soñar", escribió en la publicación.

La joven había manifestado días atrás que sus vecinos "la odiaban" y que no querían que ella se mudara al conjunto .

Finalmente, 'Epa Colombia' invitó a sus seguidores a "luchar por sus sueños".