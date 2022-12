¡De rodillas! Juan Diego Alvira “pidiéndole perdón” a Mónica Jaramillo

Mónica Jaramillo y Juan Diego Alvira, son los presentadores más queridos de Noticias generales de Caracol Televisión.



Para nadie es un secreto la química profesional a la hora de presentar y la buena amistad detrás de cámaras que, sin duda alguna, se ha dejado ver en estos videos.

Y es que, a través de redes sociales de ambos periodistas, han compartido la relación de compañerismo, tanto así que no desaprovechan momento para burlarse el uno del otro y está no fue la excepción.



Mónica, publicó algunas historias en su cuenta de Instagram, mencionando que no es una tarea sencilla trabajar con Juan Diego Alvira; tanto así, que él había tenido que pedirle disculpas en pleno set de grabación, haciendo reír a más de uno de sus seguidores con estos pequeños videos.

Sin embargo, se trata de un video dónde el periodista Juan Diego, está arrodillado tratando de buscar un esfero que se le había caído y Mónica aprovechando el momento no dudo en grabarlo mientras en medio de risas le decía que no era para tanto, que no tenía que arrodillarse para pedirle disculpas.



A lo cual el presentador le responde, “una de las pocas a las que me les he arrodillado”.



Todo muestra que en medio de tanto trabajo de los periodistas, también hay tiempo para momentos graciosos como estos.