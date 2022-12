¿Dependencia? La conversación de Camilo y Evaluna que MOLESTÓ a muchos

La relación de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner tiene más de cuatro años y se les ve cada día más enamorados y felices preparando su matrimonio.

Sin embargo, muchos consideran que hay algo de dependencia en su relación de pareja debido a una conversación privada de ambos que publicó Camilo en una de sus stories de Instagram.

Publicidad

El cantante urbano le escribió a su novia: “El mundo es menos mundo sin ti”, “te juro que me dan ganas de preguntarte: ‘¿cómo estoy?’ Y que tú me digas: ‘hoy estás feliz’, y yo me pongo feliz”, “como que siento que una gran parte de mí eres tú; no en el sentido romántico, sino práctico”.

Te puede interesar: ¿Cuándo será la boda de Evaluna y Camilo? Ricardo Montaner dio los detalles

franz franz

Publicidad

Como se trataba de una storie la imagen desapareció en 24 horas. Sin embargo, una usuaria de Twitter lo recuperó y las opiniones no se hicieron esperar. Muchos seguidores creen que su romanticismo es exagerado y que puede llegar a ser “dependencia".

Publicidad

Yo en serio, no doy con @CamiloMusica 😭😭😭❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/OTky14vlCK — Juliana Guevara M (@julianaguevaram) June 4, 2019

camilo_sestp.jpg

Publicidad

camilo_sestp.jpg

Publicidad