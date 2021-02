“Desde hace mucho no veo uno”: Jessica Cediel reveló hace cuanto no tiene relaciones íntimas

A través de su cuenta oficial en Instagram, Jessica Cediel confesó hace cuanto tiempo no tiene relaciones íntimas. Sin embargo, la respuesta no fue convincente para muchos.

La talentosa periodista y modelo le respondió una curiosa pregunta a un seguidor de Instagram mientras interactuaba con la tradicional dinámica de “Preguntas y respuestas” que hay en esa red social.

Jessica destacó que esta pregunta se la hacían muy seguido y que las personas siempre querían saber esa clase de datos. No obstante, reveló: “Yo ya les había dicho. No tengo relaciones sexuales desde hace mucho. No veo un (pene) en persona desde hace mucho”.

Además, aprovechó para contar la experiencia que tuvo con el COVID-19 y la angustia que sufrió desde aquella ocasión.

En conclusión, Jessica no tiene relaciones desde el 2019 y muchos creen que no es así. Esta fue la declaración que generó dudas y que se ha viralizado en redes: