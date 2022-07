Margarita Rosa de Francisco, es una de las mujeres que le dio vida a diversos personajes desde muy joven, mostrando también su faceta como compositora, escritora y presentadora. La talentosa mujer remueve la caja de los recuerdos y expone lo deslumbrante que lucía años atrás.

La artista es una de las más reconocidas y elogiadas por su trayectoria en la industria del entretenimiento nacional, mostrando su versatilidad en diferentes campos donde se ha desempeñado de una manera impactante.

Los colombianos la recuerdan por sus destacados roles protagónicos en producciones emblemáticas, como ‘Café, con aroma de mujer’, ‘La caponera’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ que causo mucho revuelo al presentarse una escena donde Margarita se da un apasionado beso con la protagonista de la telenovela Amparo Grisales.

Además, La actriz, fue Señorita Valle en 1984 y participo en el Reinado Nacional de la Belleza llegando a ocupar el segundo lugar, razón por la cual ha sido referente en estos concursos.

Actualmente, Margarita Rosa tiene 56 años, y se encuentra radicada en los Estados Unidos junto a su esposo Will van der Vlugt, fotógrafo y productor, con quien lleva una relación grandiosa de once años.

La multifacética artista comenzó en el mundo del entretenimiento a sus 16 años siendo imagen en la portada de la revista Cromos, a los 25 años ya llevaba toda una trayectoria, se estaba dando a conocer aún más en los medios, en 186 ella obtuvo el mayor reconocimiento al realizar el papel de ‘La niña Mencha’ en el Gallito Ramírez.

De esta manera Francisco, quiso mostrar el recuerdo de aquellos tiempos de juventud y plenitud, así que a través de su cuenta de Instagram público un video en el que aparece en la playa feliz y sonriente llevando puesto un traje de baño bastante pequeño donde sin filtro muestra todo su encanto.

En la publicación del video, la actriz escribió ‘Antes de que el consumismo me volviera vieja y fea’.

Los internautas no se guardaron sus comentarios ya que Margarita dejo a todos atónitos y no dejaron pasar por alto la belleza y lo alucinante que lucía en aquella época.