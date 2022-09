¿Desoorientado? Yeferson Cossio confesó que no sabe qué quiere para su vida

Yefferson Cossio es uno de los creadores de contenido con más reconocimiento en el país, debido a que cuenta con una gran solvencia económica que le ha permitido darse una vida llena de lujos y excentricidades, la cual comparte a través de su perfil de Instagram, en el que tiene una comunidad compuesta por casi 10 millones de seguidores.

Para muchos 'Yef' como lo llama su familia y amigos cercanos, es un referente de éxito. Sin embargo, dicen por ahí que éxito no es necesariamente un sinónimo de felicidad. Cosa que él ha dado a entender en un reciente video que publicó en su cuenta de Youtube, antes de irse de viaje a Tokio.

Publicidad

En el clip, el influencer que se hizo famoso por ponerse implantes mamarios, decidió sincerarse respecto al momento que está viviendo actualmente.

“Una cosa es lo que se ve en las redes. No importa qué tanta ropa cara tenga, o qué tantos autos me compre o con cuántas mujeres me acueste, yo creo que eso no me va a llenar lo que estoy buscando, que ni siquiera sé qué estoy buscando”, dijo Cossio, quien al parecer se siente muy desorientado.

“No sé la verdad lo que quiero con mi vida. Yo no entiendo, se supone que lo tengo todo. Quizá el problema sea tenerlo todo que la vida sea así de aburrida, ¿no? Amor no me falta”, anotó.

Publicidad

Dichas declaraciones han dejado muy soprendidos a sus seguidores, quienes le han manifestado que sus palabras los han llevado a replantearse muchas ideas que tenían sobre la vida. Así mismo, otros han expresado que probablemente su estado actual tenga que ver con su exnovia Jenn Muriel.

Publicidad