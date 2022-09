Diego Trujillo contó cómo terminó enamorado después de una entrevista

El actor colombiano Diego Trujillo llevaba un buen tiempo soltero, luego de tres relaciones fallidas. La primera con Tatiana Rentería, con quien tuvo dos hijos, la segunda con la también actriz Zharick León y la última con Jennifer Leibovici.

Desde entonces, los asuntos del amor parecían bastante esquivos con el artista, que hace unos meses terminó siendo gratamente sorprendido, pues el amor tocó su puerta cuando él ya no se lo esperaba.

Publicidad

Se trata de Lina Arango, una mujer, comunicadora social y periodista de profesión, quien contactó a Diego a través de su cuenta de Twitter para invitarlo a una entrevista en su programa, el cual transmitía a través de YouTube.

Aunque el actor confesó que al principio estaba un poco reacio con la propuesta, finalmente aceptó y desde entonces no ha parado de hablar con quien actualmente es su pareja sentimental.

“Fue muy particular porque me contactaron a través de Twitter y yo decía: que pereza, quién será esta vieja. (...) Ninguno de los dos quería una relación seria, no creíamos en el matrimonio, pero acá estamos ambos tragándonos nuestras palabras”, expresó Diego Trujillo, quien parece estar muy a gusto con su relación.

Publicidad



Lina por su parte confesó que algunos detalles de la vida del actor la hicieron sentir muy identificada y conectada con él; por lo que se lo hizo saber casi de inmediato.

En ese momento la periodista se encontraba viviendo en Canadá, sin saber que en unos meses se radicaría en Bogotá, junto a él.

Publicidad



“Yo tuve una parada en mi trabajo y me fui a visitarla a Montreal, donde ella vivía y allí estuvimos un mes en el que compartimos 24 horas y nos pudimos conocer mucho más, eso sirvió mucho para tomar la decisión de estar juntos”, dijo Trujillo.

Actualmente la pareja se encuentra feliz disfrutando de las mieles del amor, haciendo sus proyectos, apoyándose en sus actividades diarias y armando planes juntos.

Te puede interesar: