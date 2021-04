"El día que me intubaron yo estaba de aniversario con mi esposo": Lady Noriega vuelve a su casa

La actriz Lady Noriega mantuvo en vilo a su familia y a sus fans cuando se contagió de COVID-19, pues tuvo que ser llevada de urgencias a la clínica por problemas respiratorios, debido a que había padecido neumonía hace un tiempo.

Después de haber sido ingresada a la clínica, su salud empeoró al punto que tuvo que ser intubada. La actriz permaneció en estado muy delicado, mientras que su esposo, su hijo, demás familiares y hasta sus seguidores hacían oración para pedir por su recuperación.

La actriz cree que pudo haberse contagiado en un viaje a Medellín cuando asistió a un evento, pero manifiesta que, aunque tenía todos los cuidados, el virus puede estar en cualquier parte.

Este jueves 29 de abril Lady Noriega regresó a su casa junto a su familia, después de haber pasado el episodio amargo del COVID-19 y haber superado el virus.

Con unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, recalcó que se siente agradecida con Dios por una nueva oportunidad de vida y reveló detalles de lo que vivió cuando tuvo que ser intubada.

"Tendría demasiado que contar, que decir, que reflexionar después de una experiencia en la que me despedí de mis seres amados porque no sabía si volvería, el día que me entubaron el 17 de abril yo estaba de aniversario, cumpliendo 7 años de casada con mi esposo y en vez de estar festejando, me dejaron verlo para despedirme de Él y de mi Hijo", contó la actriz en parte de su relato.