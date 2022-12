El padre Linero quiere tener pareja y le pidió consejos a Maleja y Tatán

El padre Linero visitó la casa de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, quienes tienen dos hijas y conforman una de las parejas más sólidas de la farándula.

Linero dijo abiertamente que quiere ser una buena pareja y por eso preguntó a Tatán y Maleja si “son la pareja perfecta” y ellos contestaron claramente que “la perfección no existe”.



“Yo no quiero ser una pareja perfecta, es lo que menos quiero en mi vida. Estamos llenos de chicharrones, discusiones, salidas adelante, trabajos, problemas y peleas por cosas que nada que ver”, dijo Tatán.

Asimismo, Maleja afirma que “no hay que buscar a la pareja perfecta porque eso se construye todos los días”.

La pareja que tiene 9 años de relación también dejó claro que “no son la media naranja del otro”.

“Somos polos opuestos. A ella le gusta la salsa y a mí no. A mí me gusta el reguetón y a ella no. A mí me gustan las motos y a ella no. Yo nunca busqué una mujer que fuera igualita a mí porque para eso ya estoy yo. Nunca voy a terminar de conocerla, todos los días me sorprende”, recalcó Tatán.

Maleja dice que conoció a un hombre “con quien construir”.

“Encontré a alguien que no me quería cambiar. Hay cosas que hay que mejorar que afectan la relación, pero no hay que cambiar al otro”, dijo Maleja.

Vea la entrevista completa