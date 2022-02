Elizabeth Loaiza, en diminuta lencería de encajes y dejó a la vista la cicatriz en su cola

Elizabeth Loaiza es una de las modelos más cotizadas en el país y es muy activa en sus redes sociales en las que causa sensación con cada uno de sus posteos.

Hace poco en su cuenta personal de Instagram , en la que tiene más de 2 millones de seguidores, la modelo compartió un video que dejó 'chorreando baba' a sus fans al dejarse ver con una lencería muy diminuta.

En la filmación Elizabeth Loaiza comienza grabándose en lo que parece ser una casa y poco a poco camina y termina modelando en un campo. Allí ella mira de una manera muy sensual a la cámara luciendo una ropa interior de encajes color blanca mientras se acaricia su pequeña barriga de embarazada.

Al final del video la modelo se baja un poco la bata que tiene puesta y deja ver a sus millones de seguidores la gran cicatriz que tiene en su cola tras la cirugía que le realizaron hace algunos años para extraerle los biopolímeros.

Hasta el momento su publicación en el feed de Instagram tiene más de 50 mil me gusta y miles de comentarios de sus fans: "hermosa", "Que mejor que hacer política en lencería, una crack ", "Hermosa mamá, me encanta tu historia de vida, tu perseverancia pero sobre todo tu fe que hoy es tu bendición más grande. ", "No sólo eres espectacularmente bella sino que eres magníficamente inteligente", y muchos más.