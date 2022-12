En foto con sus mellizas, Naty Botero mostró lo duro que es AMAMANTAR a dos al tiempo

El pasado 14 de septiembre Naty Botero anunció el nacimiento de Luna y Paloma, sus mellizas.

Publicidad

Enamorada cada día más de sus bebés compartió un par de imágenes en las que salen solo ellas.

Además, quiso compartirles a sus seguidores todo el proceso del parto.

Publicidad

Aunque la leyenda los emocionó, lo que más llamó la atención fue la imagen, pues en ella dejó claro lo duro que ha sido amamantar a dos al mismo tiempo.

Publicidad

En la instantánea sale la artista sentada en la cama, lactando a cada un seno, mientras hacía cara de dolor.

“… La lactancia es difícil, quieres que te salga un chorro y no te salen si no gotas de calostro. Los primeros días solos en el hospital me di cuenta del gran papá que tienen mis hijas, pues se encargó de ellas esas noches en que yo no podía moverme. Hoy soy una mamá que lacta las bebes ya están gordas y yo me tomo un día a la vez…”, fueron algunas de sus palabras.

Publicidad

Publicidad

En los mensajes no solo la felicitaron por sus preciosas bebés, sino también por su berraquera. Así mismo, le dieron uno que otro consejo de mamá.