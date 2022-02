Epa Colombia pide a Diana Celis que le devuelva la camioneta y dos motos que le regaló

Daneidy Barrera o más conocida como Epa Colombia, ha estado en boca de muchas personas tras la ruptura amorosa que tuvo hace algunos días, con la que era su pareja desde hace varios años, la futbolista Diana Celis.

Con el paso delos días se conocen más detalles de cómo terminó esta relación, y al parecer no quedaron en los mejores términos debido a lo que contó Epa Colombia en una transmisión en vivo que hizo hace algunas noches.

Allí ella contó: "Nosotras hace mucho tiempo que veníamos mal, hace muchos meses. Yo trataba de arreglar las cosas, de aportar lo mejor de mí, pero todo en la vida se va acabando y las personas te van descuidando. Yo quise terminar las cosas bien con Diana, pero ella no quiso".

Así mismo, en esta transmisión en vivo, Epa Colombia asegura que le regaló a su expareja una lujosa camioneta y dos motos, y que cuando terminó todo, ella le pidió que se los devolviera, sin embargo: lo que asegura Daneidy Barrera es que la futbolista nunca quiso hacer los traspasos.

"Hace un mes yo ya le venía diciendo: ‘Amor pasémonos las cosas’, y ella no quería. Si no me las quiere pasar, que se quede con eso porque Dios me ha bendecido y me ha dado todo, entonces creo que me lo volvería a dar", aseguró Epa Colombia.

La empresaria de keratinas aprovechó para hablar de todo y allí contó que Diana Celis la había estado engañando hace algunos meses con una compañera del equipo de futbol y también aseguró que en varias oportunidades fue agredida físicamente por ella.

Mira el video completo del video en vivo que hizo la influencer: