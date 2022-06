La bellísima actriz Lina Tejeiro retomó su canal de Youtube, luego de mantenerse varios meses alejado de el, por estar ocupada con diferentes compromisos profesionales. El regreso a la plataforma de la actriz y creadora de contenido ha alegrado a muchos de sus seguidores, pues aunque ella generalmente suele ser muy activa en sus redes sociales, a través de su canal podían disfrutar de material exclusivo relacionado con su vida.

Una muestra de ello es el último video que la mujer de 30 años compartió titulado “Lina Tejeiro: cosas que suponen de mí”, en el que se atrevió a hablar abiertamente de su exnovio y gran amor, el cantante pereirano Andy Rivera , para dar respuesta alo0 que muchos asumen :que sigue muy enamorada de él

Ante esto, Lina respondió: “Es una persona que fue muy importante en mi vida, con la que duramos muchísimos años, donde intentamos muchísimas veces cómo reconstruir esa relación, pero finalmente la situación no lo permitió madurar. Pues, no estábamos como maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco, entonces no funcionó”.

La actriz también acotó: “Obviamente, lo voy a querer, yo creo que para el resto de mi vida, ha sido el novio con el que he durado muchísimo tiempo, pero cuando digo querer es un amor diferente, el amor evoluciona o cambia y siento que el amor de los dos ha cambiado a tal punto que no pudimos ser pareja”.

Y para cerrar el tema agregó: "Le tengo aprecio y cariño porque crecí junto a él, pero enamorada como tal, no. Yo a él no lo olvidé, es imposible olvidarlo, tendría que borrar nueve años de mi memoria. No estoy enamorada, pero con ganas de enamorarme".

Con esto Lina le cortó las alas a las esperanzas que muchos de sus seguidores tenían, de verla de nuevo escribiendo una historia de amor junto al cantante.